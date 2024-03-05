في 10 أيام.. تفاصيل تبني الحاجة فتحية وعبدالعال لـ34 فتاة: خلوا للحياة طعم

كشفت الحاجة فتحية وزوجها عبد العال، عن تفاصيل تبنيهم 34 طفلة، في 10 أيام، قائلة "أنه مر على زواجي 34 سنة، وكأن الله سبحانه وتعالي يعوضني عن كل عام بطفلة".

وقالت فتحية، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه أنه تبنيت الأطفال وكان عمرهم 6 شهور، مؤكدة أنه كان لدي رغبة في تبنيهم بعمر أصغر من ذلك

وتابع عبد العال، أن "الـ 34 طفلة هم من جعلوا للحياة معني، وهو جهاد جميل، يغنينا عن كل شئ في الدنيا من عقوق الأهل والأصدقاء.

وأشار عبد العال إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظم عملية تسليم الأطفال بكل دقة، وبنظام رائع، مؤكدا أن كل محافظة لها مديرية خاصة تكون مسئولة عن عملية تسليم الأطفال.