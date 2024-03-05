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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد تراجع ظاهرة الأوفر برايس.. انخفاض كبير في أسعار السيارات.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية، يشهد سوق السيارات المصري تغيرات جذرية في أسعار الموديلات الجديدة لعام 2024. تأثرت الأسعار بعوامل عدة، منها تراجع ظاهرة الأوفر برايس والتحركات الاستثمارية، مما أدى إلى تقلبات ملحوظة في الأسعار. في هذا التقرير، سنحلل ونستعرض أحدث الأسعار لمجموعة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2024 في السوق المصري.
 

السيارات الموديلات الأسعار السوق تقنية الفار

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