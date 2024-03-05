عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق إشارة البدء لندوات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أولى ندوات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوعية المجتمع المدنى بالمحافظة بأهمية التحول الرقمى والأمن السيبراني، وذلك فى إطار الخطة التى تم اعدادها بالتعاون بين الجهاز والمحافظة لتنفيذ تلك الندوات على مدار يومين والتى ستعقد بمكتبة مصر العامة  والمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج وجامعة دمياط ومدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية ومركز شباب استاد دمياط الجديدة.

أطلقت "المحافظ" إشارة بدء تلك الفعاليات من داخل مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأشارت خلال الندوة الأولى  إلى حرص المحافظة على إقامة تلك الخطة داخل عدد من المؤسسات بمدينة دمياط وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين سواء من المواطنين أو الشباب والطلاب ، لتوعيتهم بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والأمن السيبراني، ودعت أبناء المحافظة والطلاب على المشاركة فى فعاليات الندوات التى سيتم إطلاقها بأماكن مختلفة على مدار اليومين..

وأشادت "الدكتورة منال عوض" بالحزم التوعوية التى تستهدفها المبادرة لتعزيز الرؤى التنموية نحو التحول الرقمى ودعم جهود الدولة المبذولة فى هذا السياق ، بمل يتواكب مع بناء الجمهورية الجديدة وأهداف مصر للتنمية المستدامة، ووجهت الشكر إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على هذه الجهود ..

فيما ويشار إلى أن تلك الخطة ستتضمن ورش عمل وندوات بالتعاون مع عدد من الجهات ، كما أنه تم عقد ندوة تعريفية بالخطة التوعوية الأسبوع الماضى بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل المحافظة..

دمياط إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإتصالإت وتكنولوجيا اشارة البدء أهمية التحول الرقمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي الثانوية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

مرتضى منصور في تصريحات لصدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

موضوعات متعلقة

تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهمين بقـ.تل الخواجة حسني الجواهرجي

رسائل قاسية وانتقادية.. سوليفان طلب من جانتس إنهاء الحرب على غزة في وقت محدد

هذا ما قالته ستاندرد آند بورز عن النشاط التجاري بالإمارات

جريمة سرقة ميرهان حسين متكاملة الأركان.. تفاصيل

انخفاض الأسعار 25 % وتسعير السلع.. وزير التموين يزف بشرى للمواطنين

كهربا يسافر مع الأهلي غدا إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل بالأحمر تثير الجدل على إنستجرام

تعرف على سعر فستان مي عمر في السعودية

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ