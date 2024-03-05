إطلاق إشارة البدء لندوات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أولى ندوات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوعية المجتمع المدنى بالمحافظة بأهمية التحول الرقمى والأمن السيبراني، وذلك فى إطار الخطة التى تم اعدادها بالتعاون بين الجهاز والمحافظة لتنفيذ تلك الندوات على مدار يومين والتى ستعقد بمكتبة مصر العامة والمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج وجامعة دمياط ومدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية ومركز شباب استاد دمياط الجديدة.

أطلقت "المحافظ" إشارة بدء تلك الفعاليات من داخل مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأشارت خلال الندوة الأولى إلى حرص المحافظة على إقامة تلك الخطة داخل عدد من المؤسسات بمدينة دمياط وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين سواء من المواطنين أو الشباب والطلاب ، لتوعيتهم بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والأمن السيبراني، ودعت أبناء المحافظة والطلاب على المشاركة فى فعاليات الندوات التى سيتم إطلاقها بأماكن مختلفة على مدار اليومين..

وأشادت "الدكتورة منال عوض" بالحزم التوعوية التى تستهدفها المبادرة لتعزيز الرؤى التنموية نحو التحول الرقمى ودعم جهود الدولة المبذولة فى هذا السياق ، بمل يتواكب مع بناء الجمهورية الجديدة وأهداف مصر للتنمية المستدامة، ووجهت الشكر إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على هذه الجهود ..

فيما ويشار إلى أن تلك الخطة ستتضمن ورش عمل وندوات بالتعاون مع عدد من الجهات ، كما أنه تم عقد ندوة تعريفية بالخطة التوعوية الأسبوع الماضى بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل المحافظة..