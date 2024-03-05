الولايات المتحدة تدين الحكم على المغني الإيراني شرفين حاج الفائز بجائزة جرامي

أدانت الولايات المتحدة يوم الاثنين الحكم على مغني إيراني فاز بجائزة جرامي، وتفتح صفحة جديدة في عام 2023 لأغنية أصبحت نشيدا للاحتجاجات الإيرانية الحاشدة بعد وفاة مهسة أمين أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.



وقال المغني وكاتب الأغاني الإيراني شرفين حاج بور، على حسابه على موقع إنستغرام، الأسبوع الماضي، إنه حكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات. وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان المحليون إلى أنه أدين بتهمة التحريض واستفزاز الناس لزعزعة الأمن القومي من خلال موسيقاه

كتب حاجيبور، 26 عامًا، ونشر أغنية 'براي' بعد وفاة أميني، وهي شابة من كردستان إيران أثناء احتجازها لدى الشرطة.

ووصفت سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن الأغنية بأنها 'دعوة قوية وشاعرية للحرية وحقوق المرأة' عندما قدمت له العام الماضي أول أغنية على الإطلاق لجائزة جرامي للتغيير الاجتماعي عن أغنية 'باراي'.

واضافت في ذلك الوقت إن الأغنية 'يمكن أن تغير العالم في نهاية المطاف'.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: “إننا ندين الحكم بالسجن لسنوات طويلة على شرفين حاجيبور”.

واضاف 'إن تصرفات الحكومة الإيرانية هي مجرد إشارة أخرى إلى عزمها على قمع حرية التعبير وقمع الأصوات داخل مجتمعها كلما أمكن ذلك'.