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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس النواب الأردني يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

الصفدي
الصفدي

وصل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية بدعوة من نظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.
 

وكان في استقبال الصفدي لدى وصوله مطار زايد الدولي، طبقًا لبيان مجلس النواب الأردني، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والسفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة.

ويجري الصفدي مباحثات مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، تتناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والإمارات في شتى المجالات خصوصًا البرلمانية، إضافة إلى مجمل التطورات في المنطقة.

ويضم الوفد المرافق رئيس كتلة الاتفاق الأردنية النائب ميرزا بولاد، ورئيس اللجنة القانونية رئيس لجنة الأخوة الأردنية الاماراتية غازي ذنيبات والنواب: خير أبو صعيليك وعمر العياصرة ودينا البشير.

أحمد الصفدي أبو ظبي زيارة رسمية

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