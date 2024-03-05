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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب المطار الدولي بالعاصمة في هايتي

اطلاق نار
اطلاق نار

كشفت السلطات في هايتي، الاثنين، عن سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب المطار الدولي في العاصمة بورت أو برانس، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، فرضت حكومة هايتي حالة الطوارئ وحظر التجول ليليا في العاصمة والمناطق المحيطة بها في محاولة لوقف موجة العنف المتصاعدة بعد هجوم عصابات على سجن البلاد الرئيسي.

سمح الهجوم الذي شنته عصابات مسلحة على سجن “كركولاس” في 27 فبراير الماضي بهروب ما حوالي 4000 سجين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان وزاد من حدة الفوضى في البلاد.

وتهدف حالة الطوارئ وحظر التجول، إلى “إعادة فرض النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع مجددا”، وفقًا للبيان الصادر عن الحكومة.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، وقع رئيس الوزراء بالوكالة باتريك ميشال بوافير، اتفاقا مع كينيا لإرسال عناصر من الشرطة الكينية إلى هايتي للمساعدة في استعادة الأمن.

هايتي بورت أو برانس حالة الطوارئ

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