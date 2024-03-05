مسئول صيني سابق في مكافحة الفساد يستعد لخلافة وانج يي على كرسي الخارجية| تقرير

بينما يحضر الدبلوماسيون المقيمون في بكين الجلسة السنوية للبرلمان الصيني هذا الأسبوع، فإن أحد المسؤولين الصينيين الذين لفتوا الانتباه هو خريج جامعة أكسفورد ذو الشخصية الكاريزمية، والذي يتوقع الكثيرون أن يصبح وزير الخارجية المقبل، وفقا لـ رويترز



ويرأس ليو جيانتشاو، 60 عاما، هيئة الحزب الشيوعي المسؤولة عن إدارة العلاقات مع الأحزاب السياسية الأجنبية. ومنذ توليه منصبه في عام 2022، سافر إلى أكثر من 20 دولة والتقى بمسؤولين من أكثر من 160 دولة.

وأدى جدول أعمال ليو المزدحم، وخاصة اجتماعاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن هذا العام، إلى إثارة التوقعات بأن السفير السابق والمتحدث باسم الوزارة يتم إعداده ليكون وزير الخارجية المقبل.



إن تعيين ليو ليس مؤكدا، وذلك نظراً لعملية اتخاذ القرار المبهمة التي تتبناها الحكومة الصينية.

لكن إذا تم اختياره، فسيتم تكليفه بإدارة العلاقات مع واشنطن حيث يهدف الجانبان إلى إعادة بناء العلاقات بعد فترة من التوتر غير المسبوق بشأن قضايا من التجارة إلى تايوان.

وقال ليو لدبلوماسيين أجانب في كلمة ألقاها في منتدى السلام العالمي في بكين العام الماضي والتي صورت الصين كعامل للسلام: 'الرياح العنيفة لا تدوم طوال الصباح، والأمطار المفاجئة لا تدوم يوما كاملا'.

يقول الدبلوماسيون في بكين الذين التقوا ليو خلال جولاته الأخيرة إنهم أعجبوا بطلاقته في اللغة الإنجليزية، وأسلوبه الواثق والمستقبلي، وقدرته على الرد على الأسئلة والانخراط بشكل مباشر في المناقشات دون نقاط حوار معدة مسبقاً.

وتقول المصادر أيضًا إنه محبوب ومحترم داخل الوزارة، ويعتبر ودودًا ودافئًا وأنيقًا.

وقال أحد الدبلوماسيين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: 'هذا تغيير مرحب به من الدبلوماسيين الصينيين الآخرين الذين إما يتحدثون إلينا بأسلوب 'المحارب الذئب' أو يكررون فقط نقاط الحديث'.



وأضاف آخر: 'لقد عادت دبلوماسية المدرسة القديمة'.

أعيد تعيين وزير الخارجية الصيني الحالي، وانغ يي، البالغ من العمر 70 عاماً، وهو دبلوماسي مخضرم، في هذا المنصب بعد إقالة تشين جانج، أحد تلاميذ الرئيس شي جين بينغ، في يونيو/حزيران، بعد أقل من عام من ولايته، في أعقاب شائعات عن علاقة خارج نطاق الزواج.