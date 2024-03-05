النشاط التجاري غير النفطي في السعودية يحقق معدلات قوية

أظهر النشاط التجاري غير النفطي في السعودية خلال فبراير مدعوما بأقوى نمو في الإنتاج خلال خمسة أشهر، وفق مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.ويستمر النمو في القطاع في عامه الرابع على التوالي.

وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 57.2 نقطة في فبراير، مرتفعا من 55.4 نقطة في يناير، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية.

يعد هذا الشهر الـ 41 على التوالي التي تأتي القراءة فيه فوق الـ 50.

ومن المعروف أن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 تشير إلى النمو وأي قراءة دونه تشير إلى الانكماش.

واوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن النمو كان مدفوعا بقطاعي الخدمات والبناء.

وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في فبراير مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب.