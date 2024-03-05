شاهد: القوات الأوكرانية تتصدى للجيش الروسي في باخموت

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرا بعنوان، القوات الأوكرانية تتصدى للمساعي الروسية للتقدم في باخموت.

ووفقا للتقرير، يظهر مشهد مصور القوات الأوكرانية وهي تحاول التصدي للمساعي الروسية للتقدم في منطقة باخموت في شرق أوكرانيا.

ويشهد موقع القذائف المخفي التابع للواء 28 بالجيش الأوكراني تقدمًا روسيًا في المنطقة التي يسيطرون عليها.

وقال الرائد أرتيم خلودكيفيتش إنهم "شهدوا هجمات متكررة خلال الأسابيع السابقة ورصدوا محاولات العدو المستمرة للهجوم بشكل منظم في مجموعات صغيرة على طول خط المواجهة، إلا أنهم نجحوا في اكتشافها والتصدي لها بفعالية باستخدام قذائف الهاون".