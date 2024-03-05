لأي سفينة.. قرار هام من الحوثي قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية

طالبت جماعة الحوثي اليمنية السفن الراغبة في المرور عبر المياه الإقليمية اليمنية، بالحصول على تصريح من هيئة الشئون البحرية، التي يسيطر عليها الحوثيون، قبل دخول المياه اليمنية.

ونقلت قناة “المسيرة” اليمنية عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة الحوثي اليمنية مسفر النمير قوله: "لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشئون البحرية في ‎صنعاء، قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية".

وقال النمير أيضا: "وزارة الاتصالات على استعداد للمساعدة في تلبية طلبات التصريح والتعريف بالسفن لدى القوات البحرية اليمنية، ونؤكد هذا من باب الحرص على سلامتها".

ويمتد نطاق المياه الإقليمية المتأثر بقرار الحوثيين إلى منتصف الطريق إلى مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 20 كيلومترا، وهو المدخل للبحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 15 بالمائة من حركة الشحن العالمية ذهابا وإيابا من قناة السويس.

