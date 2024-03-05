هذا ما قالته ستاندرد آند بورز عن النشاط التجاري بالإمارات

وزير يحسم الجدل حول تأثير هجمات الحوثي

ارتفع معدل نمو النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، معوضا شهر يناير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة "ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل".

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز لوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 57.1 نقطة في فبراير من 56.6 في يناير.

يعد هذا الشهر الـ 39 على التوالي الذي تأتي فيه القراءة فوق الـ 50 (منذ ديسمبر 2020).

وفي هذا السياق، زاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير، وهو أعلى رقم منذ يونيو 2019.

كان السبب وراء ذلك هو الأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.

وأثرت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على حركة السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي منذ نوفمبر.

لكن وزير التجارة الإماراتي قال الشهر الماضي إنه لم يحدث أي تأثير على الإمارات حتى الآن.