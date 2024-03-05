بسعر 27 جنيها للكيلو .. توزيع 444 طن سكر على المواطنين بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية عن توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.



وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية إنه تم توزيع الكميات على النحو التالي، تم توزيع كمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 3 أطنان و400 كيلو بقليوب، وكمية قدرها 700 كيلو بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 8 أطنان ببنها، وكمية قدرها 2 طن بكفر شكر، وكمية قدرها 14 طن بالخانكة، وكمية قدرها 23.5 طن بطوخ، وكمية قدرها 18 طن بقها.



وأشار وكيل الوزارة انه تم توزيع كمية قدرها 350 طن بقليوب، وكمية قدرها طن بكفر شكر، وكمية قدرها 5طن بحى شرق شبرا الخيمة وكمية قدرها 1.5 طن ببنها، ووكمية قدرها 9 طن بقها، وكمية قدرها 7 طن بالخانكة، وكمية قدرها 6 طن بطوخ وبذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة على مدار اسبوع بمحافظة القليوبية 444 طن كيلو سكر المبادرة تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.