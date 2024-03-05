عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعر 27 جنيها للكيلو .. توزيع 444 طن سكر على المواطنين بالقليوبية

توزيع السكر بالقليوبية
توزيع السكر بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية عن توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.


وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية إنه تم توزيع الكميات على النحو التالي، تم توزيع كمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 3 أطنان و400 كيلو بقليوب، وكمية قدرها 700 كيلو بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 8 أطنان ببنها، وكمية قدرها 2 طن بكفر شكر، وكمية قدرها 14 طن بالخانكة، وكمية قدرها 23.5 طن بطوخ، وكمية قدرها 18 طن بقها.


 وأشار وكيل الوزارة انه تم توزيع كمية قدرها 350 طن بقليوب، وكمية قدرها طن بكفر شكر، وكمية قدرها 5طن بحى شرق شبرا الخيمة وكمية قدرها 1.5 طن ببنها، ووكمية قدرها 9 طن بقها، وكمية قدرها 7 طن بالخانكة، وكمية قدرها 6 طن بطوخ وبذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة على مدار اسبوع بمحافظة القليوبية 444 طن  كيلو سكر المبادرة تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن. 

القليوبية الخانكة حي شرق شبرا الخيمة مباحث التموين مديرية التموين بالقليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

مرتضى منصور في تصريحات لصدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

موضوعات متعلقة

اليوم محاكمة المتهم بقتل شخص دهسا بسيارته بالقليوبية

قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر الخيرية في القليوبية لهذا السبب

رئيس جامعة بنها : مناقشة مشكلات ذوي الإعاقة بمؤتمر الطب البشري الحادي عشر

ضبط 7 أطنان أسماك غير صالحة في حملة تموينية بالقليوبية

محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة

توزيع 74 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو على المواطنين بالقليوبية

بسبب تابوت بسماتيك الأول .. ما مصير مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد؟

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالقليوبية

ترشيحاتنا

آخر تطورات سعر الدولار والعملات في مصر اليوم

الأوقاف: أكثر من 200 إمام وقارئ لإحياء ليالي رمضان بمختلف دول العالم

فودافون توضح أسباب العطل الفني.. بعد قليل

مفاجأة كبيرة.. وزير خارجية الاحتلال استدعى ممثله بالأمم المتحدة دون علم نتنياهو

فضل صلاة الضحى للزواج في آخر شعبان.. 4 أدعية بعدها تجمعك بمن تحب

سوريا.. هزة أرضية قوية تصيب سكان اللاذقية بالرعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح غريبة.. ريهام حجاج بدون مكياج تثير الجدل على إنستجرام

بفستان جريء.. ميرنا جميل بالأحمر تثير الجدل على إنستجرام

تعرف على سعر فستان مي عمر في السعودية

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ