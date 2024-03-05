أوكرانيا تعلن شن هجوم بالمسيرات البحرية على سفينة روسية بالبحر الأسود

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ألحقت أضرارا بسفينة دورية بحرية روسية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية"فرانس برس"، ذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان على تطبيق تيليجرام أنه "في أعقاب هجوم بمسيرات بحرية تعرضت السفينة الروسية سيرجي كوتوف لأضرار في أجزاء عدة منها".

وفي سياق اخر، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم، إن هجومًا روسيًا بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم رضيع وطفل يبلغ من العمر عامين يوم السبت، كان من الممكن تجنبه إذا لم تكن أوكرانيا تواجه تأخيرًا في إمدادات الأسلحة.

ضربت الطائرة بدون طيار مبنى سكنيا في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن الهجمات الروسية باستخدام طائرات الشاهد بدون طيار التي زودتها إيران بها 'ليس لها أي معنى عسكري' وكانت تهدف فقط إلى القتل والترهيب.