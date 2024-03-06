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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري شبيه الـiPhone بأقل من 4000 جنيه

اشتري شبيه ال iPhone
اشتري شبيه ال iPhone بأقل من 4000 جنيه

كشفت شركة Tecno رسميًا عن هاتف Spark 20C الذكي في الهند الأسبوع الماضي، والآن أصبح الهاتف الذكي متاحًا للبيع رسميًا في الهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم. لذلك إليكم كافة التفاصيل المتعلقة بمواصفاته وسعره وعروض الإطلاق.

 

سعر وتوفر Tecno Spark 20C

 

أعلنت العلامة التجارية عن طرح هاتف Tecno Spark 20C بعدة خيارات من الألوان في السوق الهندي، وتشمل هذه الألوان الأبيض ، والذهبي الوردي، والأسود الغامق، والأخضر الجلدي السحري. يتوفر الهاتف بسعر حوالي 109 دولار أمريكي أي أقل من 4000 جنيه مصري لإصداره الذي يوفر سعة تخزين كبيرة تبلغ 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.

 

مواصفات Tecno Spark 20C

 

يتميز الهاتف الجديد Tecno Spark 20C بشاشة LCD بقياس 6.6 بوصة توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز. أما داخليًا, فهو مزود بمعالج MediaTek Helio G36. 

يعمل هذا الطراز Tecno Spark 20C على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم الخاصة HiOS ويعمل ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

يحتوي الجزء الخلفي من Tecno Spark 20C على إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. 
تشمل الميزات البارزة الأخرى في Tecno Spark 20C  توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية إلى 8 جيجابايت، ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب، وفتح الوجه، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، ومكبرات صوت ستيريو مع تقنية DTS الصوتية، وبطاقة SIM مزدوجة، وبلوتوث 5، ومنفذ USB Type C.

TECNO Tecno Spark 20C تكنو Tecno Spark تكنو سبارك 20

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