مؤشر البورصة يخترق مستوى 31 ألف نقطة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 31094 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 39239 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 13264 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 7506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 10646 نقطة.