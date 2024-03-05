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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يزور الفيوم اليوم لوضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يقوم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وسيكون في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله المحافظة، كل من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بحضور وفد  من الاتحاد الأوروبي وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

ويشمل برنامج زيارة اللواء هشام آمنة وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون بمركز يوسف الصديق، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وكذا تفقد معرضي أهلاً رمضان بمدينتي أبشواي والفيوم، ووضع حجر الأساس لسوق دمو لتجارة الماشية ومعرض منصة " أيادي مصر " لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بالمحافظة.

التنمية المحلية الفيوم مشروعات حياة كريمة هشام امنة

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