التصريح بدفن جثـ.ـة طالبة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالبة القت بنفسها من الطابق الرابع بمدرستها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية اثر خلافات اسرية بعد انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة الطالبة لبيان سبب الوفاة.

كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع طالبة بإحدى مدارس القناطر الخيرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام الطالبة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بالمدرسة والتخلص من حياتها إثر خلافات أسرية.

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.