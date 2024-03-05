عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة النظافة بالمنصورة وزراعة 100 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية

صدى البلد

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بمدينة المنصورة والمنطقة المركزية لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

 
وقد أوضح وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه تم التنسيق مع رؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة ورئيس مركز المنصورة حيث تم متابعة أعمال رفع الأتربة بالطريق السريع وش الجيش والمشايه والجمهورية بواسطة السيارات المكنسيه 

 كما تمت متابعة أعمال غسيل بشارع الأديب وسامية الجمل واستكمال ترميم البلدورات بشارع سكة سندوب ومتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية حيث شملت الأعمال رفع مخلفات القمامة من ش الجلاء وسعد زغلول وخلف المرور وامام جامعه الازهر والمستشفي العام والدولي والطميهي والثانوية ومتابعة اعمال رفع كفاءة مدخل مدينة المنصورة من ناحية سندوب وتم البدء بزراعة الاشجار المثمرة وفقاً لتوجيهات وتعليمات معاليك ومبادرة 100مليون شجرة.


وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

FB_IMG_1709628785215
FB_IMG_1709628785215
FB_IMG_1709628778863
FB_IMG_1709628778863
FB_IMG_1709628772725
FB_IMG_1709628772725
FB_IMG_1709628769006
FB_IMG_1709628769006
100 مليون شجرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنطقة المركزية أيمن مختار جامعة الأزهر زراعة 100 شجرة سعد زغلول مركز المنصورة مليون شجرة محافظة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

موضوعات متعلقة

سقطوا من القطار.. إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح في الدقهلية

ترشيحاتنا

فلكيا.. دولة عربية تحدد 12 مارس غرة رمضان

الشرطة التركية تحتجز 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات إلى الموساد |تفاصيل

الشرطة التركية تحتجز 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات لـ الموساد |تفاصيل

هآرتس: الإحباط الأمريكي تجاه إسرائيل في غزة تحول إلى غضب

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجـ.ازر في غزة خلال 24 ساعة

التموين: زيادة معاملات السجل التجاري لـ4 ملايين و23 ألف خلال 2023 بسبب التطوير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

أوفر من اللحمة المفرومة.. طريقة عمل جلاش بالسجق

رجل أجنبي يثير جدلاً بتزوجه من هذه المرأة.. ما القصة؟

ملامح غريبة.. ريهام حجاج بدون مكياج تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ