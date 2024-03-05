رفع كفاءة النظافة بالمنصورة وزراعة 100 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بمدينة المنصورة والمنطقة المركزية لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



وقد أوضح وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه تم التنسيق مع رؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة ورئيس مركز المنصورة حيث تم متابعة أعمال رفع الأتربة بالطريق السريع وش الجيش والمشايه والجمهورية بواسطة السيارات المكنسيه

كما تمت متابعة أعمال غسيل بشارع الأديب وسامية الجمل واستكمال ترميم البلدورات بشارع سكة سندوب ومتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية حيث شملت الأعمال رفع مخلفات القمامة من ش الجلاء وسعد زغلول وخلف المرور وامام جامعه الازهر والمستشفي العام والدولي والطميهي والثانوية ومتابعة اعمال رفع كفاءة مدخل مدينة المنصورة من ناحية سندوب وتم البدء بزراعة الاشجار المثمرة وفقاً لتوجيهات وتعليمات معاليك ومبادرة 100مليون شجرة.



وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

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