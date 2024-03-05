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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الفاعل؟ العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في شقته بالقدس المحتلة

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة

أعلنت السفارة الأمريكية في كيان الاحتلال الصهيوني، العثور على موظف بالسفارة الأمريكية في القدس المحتلة ميتا في شقته، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفاة موظف في السفارة قيد التحقيق، ولا توجد مؤشرات على وجود خطأ ادى الى الوفاة.

ولم يكن الشخص المتوفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

وقال المتحدث: "يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس، إنه ليس السفير الأمريكي".

وأضاف: "لا اشتباه في وجود مؤامرة. ليس لدينا مزيد من التفاصيل لمشاركتها".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات بعد إبلاغ  أقرباء الموظف بالوفاة.

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس في أعقاب مبادرة قادها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه القيادة الأمريكية، بما في ذلك جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، صريحين بشكل متزايد عن استيائهم من الهجوم البري الإسرائيلي على غزة والوفيات المتزايدة للفلسطينيين مع اقتراب الحرب من مرور خمسة أشهر.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة بما أدى إلى استشهاد  أكثر من 30 ألف فلسطيني ، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
 

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