شركات قطاع مواد البناء توقع عقودا تصديرية على هامش BIG5 بالرياض

وقعت شركات مصرية بقطاع مواد البناء عددا من عقود التصدير إلي المملكة العربية السعودية علي هامش فعاليات معرض Big 5 Construct Saudi والذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلي29 فبراير 2024 ، على أن تبدأ كل شركة توريد عقودها في غضون شهر من توقيع هذه الاتفاقات

وشهد الجناح المصري في معرض بيج 5 على مدار أيام العرض اقبال كبير من الزوار حيث تواجد ممثلين لعدد 45 شركة مصرية بقطاع مواد البناء لعرض افضل من توصلت إليه الصناعة المصرية من تطور ، حيث قدم المجلس التصديري لمواد البناء وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية و اكسبو كونسلتنت العالمية الدعم الكامل للشركات المصرية خلال هذا المعرض.

وكشفت بيانات معرض BIG 5 أن نسخة 2024 شهدت حضور أكثر من 1300 عارض من 47 دولة، ومشاركة 55000 من الخبراء والرائدين في صناعة البناء والجهات الحكومية والمشترين والمستوردين، مما يجعل هذا المعرض فرصة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية للسوق السعودي وأسواق المنطقة.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء، قال إن السوق السعودي يعد أحد اهم الاسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الاسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.



وأفاد بأن القطاعات المشاركة هذا العام في معرض BIG5 تشمل الأسلاك والمسامير، الطوب الرملى، وأسطح الأرضيات والحوائط وكيماويات مواد البناء و حلول تكنولوجيا مواد البناء والعزل ومخارج الهواء والتكييف، واكسسوارات الأسقف المعلقة، والسقالات المعدنية، الساندوتش بانل، توريدات المطارات، مواسير الصرف والتغذية البلاستيك، الابواب والشبابيك ال يو بى فى سى الابواب الارضيات والمطابخ والبرجولات الخشبية، والاكر والكوالين.