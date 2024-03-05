هآرتس: الإحباط الأمريكي تجاه إسرائيل في غزة تحول إلى غضب

أبرز تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الحرب على قطاع غزة الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الإحباط الأمريكي تجاه إسرائيل في غزة تحول إلى غضب.

وأشار تقرير هآرتس إلي الخطاب الذي ألقته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أمس الاثنين، موضحًا أن هذا الخطاب دليل علي تغير في الموقف الأمريكي بشأن حرب غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها واشنطن عن وجهة نظرها بشكل مباشر وواضح.

ودعت هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وقالت إن هدنة مدتها ستة أسابيع ستؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بينما شددت بالتفصيل على معاناة سكان غزة المتزايدة.

وقالت إن الفلسطينيين هناك يعانون من "كارثة إنسانية" وأنه يتعين على إسرائيل أن تدعم زيادة المساعدات "بدون أعذار". وأكدت أن هناك اتفاقا ملموسا مطروحا على الطاولة، ودعت حماس إلى الموافقة عليه.