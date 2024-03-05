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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد طاقة النواب يبدأ زيارة إلى حقل ظهر اليوم

وفد لجنة الطاقة
وفد لجنة الطاقة

يبدأ وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال زيارة برلمانية  برئاسة طلعت السويدي إلى حقل ظهر للغاز الطبيعي بمحافظ بورسعيد وقامت اللجنة  بزيارة عدد  المشروعات الطاقة خلال الزيارة.

وقال طلعت  السويدي إن اللجنة تقوم  بزيارة حقل ظهر و تلتقي   وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في ه هذه المرحلة المهمة.

وقالت النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة أن الزيارة تأتي في إطار نشاط اللجنة لمتابعة المشروعات الكبرى خاصة حقل ظهر الذي يعد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي في مصر نموذج للاستثمارات الأجنبية

وأكد النائب أحمد العقاطي أهمية الزيارة حيث يعد حقل ظهر  من أهم المشروعات المصري  وحقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017 وحققت مصر بعدها بعام الإكتفاء الذاتي من الغاز وينتج 3 مليار قدم مكعب إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف العاشر على مستوى العالم .

وقالت النائبة عفاف زهران عضو اللجنة ان مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة  والتي يهتم بها الرئيس السيسي مشيدة أيضا بنجاح مصر  في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية. 

وأشادت النائبة بالمشروعات الاستثمارية في وحجم الإنجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات في مصر . 
وقالت النائبة سناء  حسان على هامش الزيارة ان حقل ظهر من أهم الاكتشافات البترولية لإنتاج الغاز في مصر والذي ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتوجه إلى التصدير.

واشاد النائبة أيضا بما تحقق من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية في كافة المجالات  وقالت النائبة صفاء  جابر  ان الزيارة تأتي في توقيت مهم لتفقد المشروعات الكبرى مع حرص الرئيس السيسى الدائم على المشروعات  القومية ومن أبرزها مشروعات الطاقة حيث يعد  قطاع البترول والطاقة من أنجح القطاعات.

فيما أكدت النائبة هويدة طعيمة  ان  لجنة الطاقة حريصة كل الحرص على متابعة المشروعات الكبرى خاصة مشروعات الطاقة التي تعد من أهم المشروعات  القومية.

وأضافت ان حقل ظهر من أكبر حقول الغاز في المنطقة وهناك اكتشافات جديدة تساعد في تحقيق التوجه المصري للتجول لمركز إقليمي للطاقة

ويضم الوفد البرلماني عدد كبير  من النواب  من بينهم النواب رشا رمضان ومحمد جنيدي وكيلا  اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر  اللجنة والنواب ووجيه أباظة وأحمد العقاطي  واحمد الخشن ودودو العمده وخالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وعبد الله لاشين وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم و حسام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب  كما شارك الوفد النائبات سناء حسان وهويدة طعيمة وعفاف زهران وصفاء جابر  وايه فوزي فتى والنائبة نشوى رائف.

حقل ظهر حقل ظهر للغاز النواب مجلس النواب طلعت السويدي

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