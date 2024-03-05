ثقافة الغربية تقدم "ظلال" و"أماديوس" ضمن عروض نوادي المسرح

استضاف مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، الاثنين، ليلة جديدة من ليالي عروض نوادي المسرح بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بالعرض المسرحي "ظلال"، المأخوذ عن رواية "أسطورة الظلال" للدكتور أحمد خالد توفيق، وإخراج هاني يسري، موسيقى حليم نبيل، ديكور كريم عقار، وبطولة عدد من المواهب المسرحية بقصر ثقافة غزل المحلة، ومن بينهم: أحمد المزين، بسملة سامح، محمد عصام، محمود زكريا، أحمد سمير، لوجين علي، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشخصيات لكل منهم عالمه الخاص، لكنهم يسعون جميعا خلف النور معتقدين أنه الحل لمشكلاتهم النفسية التي يعانون منها.

وقد شهدت الليلة عرضا مسرحيا ثانيا بعنوان "أماديوس"، والذي يعكس للمشاهد كم الصراعات والحقد في المجتمعات من خلال حكاية الموسيقار "أنطونيو" الذي ارتكب جريمة في حق الموسيقي الشهير "موتسارت" محاولا قتله عن طريق "الدساس"، وذلك من خلال القصة المأخوذة عن الكاتب المسرحي بيتر شافير، ترجمة شوقي فهيم، تصميم إضاءة عبد الرحمن سالم، سينوغرافيا وإخراج حسام العجوز.

قام بأداء الأدوار مجموعة من المواهب المسرحية بقصر ثقافة غزل المحلة، ومن بينهم: هاني يسري، محمد عصام، محمد الشناوي، بسنت عبد الرازق، ريم دياب، زياد دياب، وسارة علي، وقام بتصميم الاستعراضات أحمد المزين.

يذكر أن عروض نوادي المسرح بالغربية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبحضور لجنة مشاهدة الأعمال، والتي تضم كلا من: المخرج محمد حجاج، ود. عبد الناصر جميل، ومحمد عبد الوارث، وشيماء زايد.