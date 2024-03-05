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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: 20 جنيها تراجعا في سعر زجاجة الزيت الحر بالأسواق

زيت
زيت

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن زجاجة الزيت الحر في السلاسل التجارية بالأسواق انخفضت 20 جنيها من قيمتها حيث وصلت من 100 جنيه إلى 80 جنيها.

وأضاف وزير التموين فق تصريحات له اليوم، إن سعر زجاجة الزيت في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان  65 جنيها.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة  "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار ،العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، ابشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة ، رشيد، دسوق ".   

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية

التموين والتجارة التجارة الداخلية الاستهلاكية اهلا رمضان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الزيت السجل التجاري النموذجى

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