عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول ومحافظ بورسعيد ووفد لجنة الطاقة والبيئة يتفقدون مدرسة ظهر والمركز المتميز

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مدرسة «ظهر» التكنولوجية المتقدمة الحديثة لطلاب التعليم الثانوي الفني، بحضور النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة .

وأكد الملا على أهمية المدرسة وما تقدمه من خدمات تعليمية متخصصة عملياً وتطبيقاً وتقنياً ومرتبطة بالصناعة فعلياً ، لافتاً إلى أنها إحدى الثمار الهامة لاستراتيجية عمل اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول فى مجال التعليم الفنى الصناعى والتى نراعى فيها تحقيق أقصى استفادة للمجتمع المحيط من خلال مشروعات مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية لهذه المجتمعات والتى نراعى فيها مع شركائنا التوجهات العالمية فى هذا الإطار ، ولفت الوزير إلى أن المدرسة على الرغم من حداثتها إلا أنها استطاعت الحصول على المركز الأول فى مسابقة الجمهورية للمهارات والمنافسة في مسابقة World skills العالمية وتم ترشيحها للفعاليات التطبيقية  المقامة في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر القادم ، وأنها تمثل قيمة مضافة لمحافظة بورسعيد فى ظل المشروعات البترولية الإنتاجية والتصنيعية بها ، مشيداً بالتنسيق المستمر والمتميز مع محافظ بورسعيد وكذلك لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

والمدرسة المقامة تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم والبترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع إينى الإيطالية ومؤسسة السويدى ، تأتى في إطار خطة الدولة المصرية، للنهوض بالتعليم الفني، وتتميز بحصول الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، وتهدف إلى زيادة فرص التوظيف للشباب من خلال تعزيز وصقل المهارات والقدرات الفنية والاهتمام بالتعليم الفني المتميز بإعتباره أحد أهم ركائز النهضة الصناعية للدول المتقدمة وتسهيل فرص الحصول على تعليم فنى متميز لشباب محافظة بورسعيد ،  مما يجعلها أحد سبل دعم خطط جذب الاستثمارات عن طريق توفير الكوادر الفنية الماهرة وتمكين المرأة من خلال توفير فرص التعليم والتدريب المتميزة .
ويتم تشغيل المدرسة بالطاقة الإستيعابية القصوى بما يزيد عن ۸۰۰ طالب وطالبة في أربعة تخصصات دراسية فى تكنولوجيا المعلومات والشبكات وصيانة معدات الطاقة ميكانيكياً وكهربائياً مع إضافة تخصص آخر وهو تحويل السيارات للغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة غازتك.
*تفقد المركز المتميز* 
وتفقد الوزير والمحافظ ورئيس وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ، مشروع مركز التميز (المرحلة الثانية) ، ويقع المشروع داخل حيز مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ويهدف إلى صقل الشباب والقوى العاملة الفنية بمحافظة بورسعيد بالمهارات الخاصة والتدريب العملى اللازم  وخدمة العاملين فى حوالى  30 شركة بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلى المحافظات المجاورة والعمل باستمرار على  رفع كفاءتهم وتطوير المستوى المهنى والفنى ولاسيما فيما يخص العمل وفق معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، كما يهتم المركز  بمجال الطاقة اللجديدة والمتجددة والعمل على توفير الدعم الفنى اللازم لمشروعاتها بالإضافة إلى رفع كفاءة معلمي التعليم الفني بمحافظة بورسعيد.

البترول والثروة المعدنية التربية والتعليم التعليم الفني الصناعي التعليم الثانوي الفني التعليم الثانوى الدولة المصرية الطاقة والبيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من القادة السابقين وأسرهم لقوات المظلات والصاعقة

اشترى شققا وسيارات.. صاحب شركة يغسل 8.5 مليون جنيه

سرق خطيبتي وراح اتقدملها.. عامل مغسلة ينتقم من صديقه في أوسيم| صور

شاهد.. السيسي ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

4 مصادر تكشف عن نصيحة هاريس للرئيس بايدن حول غزة

بث مباشر| السيسي ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزمن وليس له علاج.. مرض داليا مصطفى وأسباب إصابتها| تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ