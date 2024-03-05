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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشكيل لجنة لفحص واقعة إلقاء طالبة بنفسها من الطابق الرابع في مدرسة بالقليوبية

وفاة طالبة
وفاة طالبة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالبة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بمدرستها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

ومن جانبها، قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة لفحص الواقعة بالمدرسة والاطلاع على سجل المتابعة للطالبة وسؤال الاخصائية الاجتماعية والنفسية وطاقم الإشراف ومدير المدرسة حول ظروف وملابسات والواقعة.


 

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع طالبة باحدى مدارس القناطر الخيرية. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام الطالبة بالقاء نفسها من الطابق الرابع بالمدرسة والتخلص من حياتها إثر خلافات اسرية. 


وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية القناطر الخيرية المباحث الجنائية تحريات المباحث الجنائية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية

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