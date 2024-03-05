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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير تربوي يكشف 5 مزايا في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أمس الاثنين. 

وقال الدكتور تامر شوقي، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 هو الأفضل مقارنة بالأعوام السابقة، وراعى بشكل جيد تكافؤ الفرص بين طلاب الشعب الثلاثة.

وأضاف أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يتميز بما يلي:
-  عدم تجاوز عدد الامتحانات في  الأسبوع الواحد امتحانين فقط، ما يسمح للطلاب بالمراجعة الجيدة قبل الامتحانات.

-  فصل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع عن الامتحانات في المواد الأساسية، ما يبعد الطالب عن التشتت في الاستعداد للامتحانات ما بين المواد غير المضافة والمواد المضافة. 

-  مراعاة توحيد الفواصل الزمنية قبل المواد المشتركة بين الشعب الثلاثة (وهى اللغات)،  وكانت في العام الماضى هي المشكلة الأبرز، والتى تضرر منها طلاب شعبة علم الرياضة بالذات قبل اللغة الأجنبية الأولى. 

-  توزيع امتحانات مواد شعبة رياضة الزائدة بشكل جيد لا يؤثر على استعداد الطالب لها بشكل جيد أو على استعداده للمواد الأخرى، حيث تم وضع امتحان الديناميكا بعد انتهاء امتحانات الشعب الأخرى في يوم منفصل 20 يوليو، وبعد 3 أيام من الامتحان السابق عليها.

- كما تم وضع امتحان التفاضل والتكامل  في يوم 13 يوليو بعد 3 أيام من الامتحان السابق عليه وقبل 4 أيام من الامتحان التالي له، وهو ما يسمح للطالب بالاستعداد الجيد للامتحانات.

وفي النهاية، أكد الدكتور تامر شوقي أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جيد ولم يبق إلا استعداد الطالب له.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي:

الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء. 

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى. 

السبت 2 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس.

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.

جدول امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات

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