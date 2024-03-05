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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة سابقين وأسرهم لـ المظلات والصاعقة

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة .

تضمنت الزيارة عروضاً تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة ، وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التى أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى إحترافى عالٍ فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشأت التدريبية الحديثة التى زودت بها القوات الخاصة.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات فى خدمة الوطن .

قوات الصاعقة

وفى ختام الزيارتين أعرب القادة السابقون وأسرهم عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ تلك الزيارات ، مشيدين بما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث فى كافة أسلحتها وتخصصاتها ، مؤكدين أن القوات المسلحة ستظل برجالها نموذجاً للفداء والتضحية من جيل إلى جيل .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل.

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القوات المسلحة الصاعقة قوات الصاعقة المظلات قوات المظلات

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