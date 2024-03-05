الزمالك يخوض مرانه استعدادًا لمواجهة الأهلي

يخوض اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الجماعي الأول على ملعب أكاديمية مهد بمدينة الرياض استعدادًالمواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي بطولة كأس مصر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"الزمالك يخوض مرانه الجماعي الأول على ملعب أكاديمية مهد بمدينة الرياض في الخامسة مساء اليوم".





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصرللموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة.

وخاض الأهلي والزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الاهلي في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك ، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.