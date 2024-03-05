هتكون الـ39 ولا الـ29.. المتحدة للرياضة تتساءل من يحمل كأس مصر

تتجه أنظار مشجعى كرة القدم يوم الجمعة المقبل إلى ملعب آلأول بارك بمدينة الرياض بالعاصمة السعودية لمتابعة مبارأة الاهلي والزمالك في بطولة نهائي كأس مصر .

وطرحت المتحدة للرياضة سؤالا عبر صفحتها بمواقع التواصل الأجتماعي سؤال هو من يفوز باللقب ٣٩ وهو الـهلي صاحب الـ٣٨ لقبا أم يفوز الزمالك ليصل للقب ٢٩ في تاريخه ..والجميع ينتظر الإجابة مساء يوم الجمعة ، في ديربي العرب .