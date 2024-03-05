مطاعم وكافيهات.. بلوجر شهير ينصب على المواطنين في 50 مليون جنيه

حرر عد من المواطنين عدة بلاغات لنيابة الأموال العامة، ضد بلوجر شهير، لاتهامه بالنصب في مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه بحجة توظيفها مقابل أسهم في مطاعم شهيرة.

وكشف محضر الشرطة، أن المتهم يدعى م.ع. كان يستثمر الأموال في المطاعم، واشتهر عبر مواقغ التواصل الاجتماعي بالبلوحر الثري، حتى ذاع صيته وتهافت عليه المواطنين من أجل توظيف أموالهم في سلاسل مطاعم مختلفة في القاهرة والجيزة.

وأوضح، الضحايا في البلاغ المقدم ضد المتهم، أنه اغواهم بالربح السريع واعطائهم ما يقرب من 25 ٪ من قيمة الأرباح، موضحا، أن بعض الضحايا تم النصب عليهم عن طريق ايهامهم أنهم سوف يأخذون أسهم طائلة في مطاعم شهيرة بالمهندسين.

وكشف البلاغ، أن المتهم استقطب ما يقرب من 150 ضحية بمبلغ مالي تجاوز ال 50 مليون جنيه، من بينهم 60 ضحية يقيمون في الخارج.

وأشار الضحايا في البلاغ أنهم شاهدوا المتهم عبر قنوات فضائية ومنصات تواصل الاجتماعي المختلفة ويشير إلى نفسه أنه رجل اعمال.

وقالت نهي الجندي محامية احدى الضحايا، في البلاغ، أن المتهم استأجر مطعم في الزمالك لمدة شهر، أوهم خلالها الضحايا بالاشتراك معه في مشروع وهمي عبارة عن المشاركة في المطعم مقابل أسهم.

وأوضحت الجندي، أن ما يقرب من 150 ضحية حرروا محضر في الأموال العامة تتهم البلوجر بالنصب عليهم في مبالغ مالية طائلة.