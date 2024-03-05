عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2900 جنيه

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، تعزز من تغير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وبدء دورة التيسير النقدي، وسط ترقب الأسواق لكلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي"جيروم باول" أمام الكونجرس غدًا الأربعاء.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت  بنحو 110 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2900 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 43 دولارًا، لتسجل مستوى 2125 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2486 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1934 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23200 جنيه.
 

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2770 جنيهًا، ولامس مستوى 2830 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2790 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 34 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2082 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2116 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق كلمة  "جيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي، أمام الكونجرس، التي تستمر مدة يومين بداية من غد الأربعاء، بجانب ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على دلالات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب ارتفاع اسعار الذهب أسعار الذهب بالأسواق أسعار الذهب بالأسواق المحلية الأسواق المحلية البورصة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

ترشيحاتنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي

هل المضمضة لمقاومة عطش الصيام تنقص من الثواب أم تفسده.. الإفتاء تجيب

7 أيام بمدينة مهجورة ودفن أسبوعا تحت الأرض.. بلوجر يثير الجدل بتحديات غريبة

استعدادات في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي قبل رمضان

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ميونيخ يومي الخميس والجمعة.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

أفكار موفرة وغير مكلفة.. منيو 30 يوم لسفرة رمضان

فيديو

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ