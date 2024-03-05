سيامة ثلاثة كهنة بشمال الجيزة على يد الأنبا يوحنا |صور

صلى نيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة القداس الإلهي، السبت الماضي، في كنيسة السيدة العذراء بسقيل التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح سام نيافته ٣ من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:
- الشماس سليمان ماهر كاهنًا باسم القس سليمان، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والملاك بالوراق.
- الشماس أبانوب نعيم كاهنًا باسم القس يونان للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بإمبابة.
- الشماس مينا مفيد كاهنًا باسم القس كيرلس كاهنًا عامًا.
وهذا من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السريان بوادي النطرون.