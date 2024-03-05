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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيامة ثلاثة كهنة بشمال الجيزة على يد الأنبا يوحنا |صور

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

صلى نيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة القداس الإلهي، السبت الماضي، في كنيسة السيدة العذراء بسقيل التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح سام نيافته ٣ من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:
- الشماس سليمان ماهر كاهنًا باسم القس سليمان، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والملاك بالوراق.

- الشماس أبانوب نعيم كاهنًا باسم القس يونان للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بإمبابة.
 
- ⁠الشماس مينا مفيد كاهنًا باسم القس كيرلس كاهنًا عامًا.

وهذا من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السريان بوادي النطرون.

الأنبا يوحنا الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة القداس كنيسة السيدة العذراء الشمامسة

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