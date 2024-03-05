مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ميونيخ يومي الخميس والجمعة.. لهذا السبب

قالت مصر للطيران، في بيان عاجل، أنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار ميونخ - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يومى الخميس والجمعة 7 و8 مارس 2024.

قررت الشركة ( مصر للطيران) إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونيخ، ورقم MS788 بخط سير ميونيخ/ القاهرة وذلك يومي الخميس والجمعة 7 و 8 مارس 2024.

وناشدت مصر للطيران، عملاءها المسافرين على الرحلات المذكورة بضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو زيارة الموقع الإلكتروني أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي .