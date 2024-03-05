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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض التدريبات اليوم علي ملعب أكاديمية مهد بالرياض

صدى البلد

يخوض اليوم  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الجماعي الأول على ملعب أكاديمية مهد بمدينة الرياض استعداداً لمواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريبات الجماعية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الخامسة بتوقيت مصر، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر، التي ستقام باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.


ويرافق بعثة الزمالك كل من، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

ادي الزمالك إدارة النادي أستعدادا لمواجهة البرتغالى جوزيه جوميز الكابتن حسين لبيب المملكة العربية السعودية بعثة الزمالك بطولة كأس مصر جوزية جوميز عبد الله السعيد

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