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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتعاون مصري إيطالي.. القابضة لمياه الشرب توقع عقد محطة معالجة الروبيكي بقيمة 3.5 مليار جنيه

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تحسين البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التنمية المستدامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.


وفى هذا السياق، أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهره الكبرى توقيع عقد مشروع رافع محطة معالجة مدينة الجلود بالروبيكي، والذي يعد واحداً من المشروعات القومية الهامة الهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القدرة على استيعاب التصرفات الناتجة عن صناعة الجلود من 8الآف م ٣/ يوم إلى 24 ألف م٣ / يوم، حيث تبلغ تكلفة المشروع ٢.٨٤٠ مليار جنيهاً، وتصل مدة تنفيذه ٢٤ شهراً من خلال شركة الخرافي ناشيونال، وبتعاون مصري- إيطالي في إعداد التصميمات المناسبة للمشروع.


وقال إن المشروع يتضمن محطة رفع وخط طرد لنقل المياه إلى مسافة تبلغ ٣٢ كم طولي، وصولاً إلى مصرف البلبيسي، بتكلفة ٧١٢ مليون جنيه، وبتنفيذ شركة المقاولون العرب، وتمويل من هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وتقوم شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بعمل التصميمات والدراسات وطرح المشروع والإشراف على التنفيذ والتشغيل والجدير بالذكر أن شركة الصرف الصحي بالقاهره أحد الشركات التابعه للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى.

البنية التحتية الدولة المصرية الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المؤسسات الحكومية المهندس ممدوح رسلان المشروعات القومية ة المقاولون العرب

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