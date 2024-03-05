السجن المشدد 20 عاما للمتهمين بتزوير محررات رسمية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، السجن المشدد لمدة 20 سنة ل7 متهمين بتهمتى التزوير في محررات رسمية، بدائرة قسم العبور .



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١١٧٠٨ /٢٠٢٠ / جنح قسم العبور والمقيدة برقم ١٦٥٧ لسنة ٢٠٢٠ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من: "ماري س ظ" ٤١ سنة دبلوم صنايع

و "محمد ك م" ٤١ سنة صاحب محل استيراد وتصدير ، و "سعيد ع خ" ٤١ سنة صاحب مكتب عقارات، و " سامي س م" ٦٦ سنة و "مصطفي م م" ٤٣ سنة صاحب شركة استيراد و "محمود أ م"، و "على م أ".

وتبين قيام، المتهمين جميعا وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الإتفاق و المساعدة في إرتكاب تزوير في محرر رسمي (بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى.

وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الرابع علي التوجه إلي مكتب السجل المدني وحضر إلي الموظف المختص زاعما بأنه المجني عليه "جرجس ور"، وتقدم بطلب إستخراج بطاقة رقم قومي، بأن آمده بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات

وتم وضع الصورة الخاصة به بدلا من صاحب الصفة الحقيقي، فتمت هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.