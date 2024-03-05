غرامة مالية وإيقاف مباراة لمدير الكرة بالبنك الاهلي بعد أحداث مباراة فاركو

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن توقيع غرامة علي كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الاهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق :" رابطة الأندية تقرر إيقاف كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي مباراة وغرامة ٢٠ ألف جنيه للاعتراض علي الحكم و غرامة ١٠٠ ألف جنيه للتحريض علي الانسحاب من مباراة فاركو".

وحقق فاركو فوزا على ضيفه البنك الأهلي 2-1، اليوم الجمعة على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في افتتاح الجولة16 للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله السوداني سيف تيري في الدقيقة 61، ولكن البنك الأهلي تعادل سريعا عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 63.

وسجل فاركو، هدف الفوز عن طريق أحمد فؤاد في الدقيقة 90+1 وسط جدل تحكيمي واسع وتهديدات من فريق البنك الأهلي بالانسحاب.

واعترض البنك الأهلي على صحة هذا الهدف بداعي وجود خطأ أثناء اللعبة ضد عمرو ناصر مهاجم فاركو لصالح محمود الجزار مدافع البنك الأهلي قبل أن تسكن الكرة الشباك.

وحصل كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، على البطاقة الحمراء اعتراضا على قرارات الحكم محمود وفا.

وأقيمت المباراة في غياب تقنية الفيديو بعد تعطل جهاز "VAR" قبل بداية اللقاء مباشرة وتم إبلاغ الفريقين بتعطل الجهاز.