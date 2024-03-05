بحصة 170 طنا.. محافظ القليوبية يتفقد مصنعا لتعبئة السكر بسعر 27 جنيها للكيلو

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتفقد مصنع لتعبئة المواد الغذائية بعد توفير 170 طن سكر للمصنع لتعبئته وتوزيعه تحت إشراف مديرية التموين على المعارض والمحلات لبيعه بسعر 27 جنيه للكيلو.



وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على جودة المواد الغذائية المُنتجة، وكميات السكر المُخصصة للمبادرة، ومدى توافرها بأسعار مُخفضة للمواطنين ، مؤكدا على أهمية توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وتحسين مستوى المعيشة .