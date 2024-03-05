إعلان خريطة المحاصيل.. المعمل المركزي يناقش تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي، دورة تدريبية بالتعاون مع مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) في تدريب والعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع بمحافظة اسوان على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف في التغيرات المناخية .



وقال د. محمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن المعمل بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد الهندسة الزراعية ومعهد البساتين نظم في الفترة من 5 الى 7 مارس 2024 حول التغيرات المناخية وتأثيراتها وطرح المشاركين العديد من الافكار العلمية التطبيقية التي قام المعمل بتنفيذها مثل حماية اشجار الفاكهة مستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية وشرح الجوانب الفنية، كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة وهو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية، كما تم شرح استخدام الميكنة الزراعية من أجل تطبيق الادارة المزرعية المتكاملة والتي تساعد على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما قام الباحثون من معهد المحاصيل الحقلية والبساتين بشرح الأصناف الجديدة والخريطة المحصولية والصنفية من أجل الزراعة في الوقت الملائم للحاصلات الزراعية واستخدام الاصناف النباتية المناسبة لكل منطقة مناخية وناقش الحضور تلك النقاط والمعوقات التي تقابلهم وكيفية التغلب عليها بالتعاون مع ادارة المشروع، كما طالب المزارعين بمزيد من تلك الدورات التدريبية للتعرف على التقنيات الحديثة بصورة مستمرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع الوعي لدى القطاع الزراعي فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيراتها وسبل التكيف معها، وتحت رعاية د. عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.