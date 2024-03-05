عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحد ضحايا مستريح الكافيهات: المتهم عملي البحر طحينة ونصب علي في 500 ألف جنيه

صدى البلد

قال رشيدي الشربيني، أحد ضحايا مستريح الكافيهات، إنه تقدم بمحضر شرطة إلى جهات التحقيق بعد النصب عليه في مبلغ 500 ألف جنيه من بلوجر شهير بغرض توظيف الأموال مقابل أسهم في مطاعم شهيرة بالمهندسين.

 

مستريح الكافيهات

 

وكشف الضحية أنه تفاجأ بوجود عدد كبير من المواطنين منصوب عليهم في مبالغ مالية طائلة حيث وصل إجمالي المبالغ إلى 50 مليون جنيه.

وأكد الشربيني لـ صدى البلد أنه تعرفت علي البلوجر المتهم  عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس يوك، مؤكداًن أن المتهم في الفترة الأخيرة عمل إعلانات مكثفة على السوشيال ميديا بغرض استقطاب الضحايا.

وأوضح الشربيني، أن المتهم كان يدعوا الناس لتوظيف الأموال مقابل فائده 50 %، وعندما ذهبت له رسم لي البحر طحينه وقالي انا هخليك تبقى غني في شهور".

وتابع الضحية، المتهم أوهمني أنه بيأسس فروع وشركات في منطقة الجيزة وتحديدا في المهندسين والشيخ زايد وأعطيته خلالها 500 ألف واكتشفت انه مفيش فروع".

واستطرد الضحية، المتهم أخبرني أنه سوف يفتتح فرع محل في مول مصر، وسوف أكون شريك بأسهم في ذلك وبعدها بشهرين بسأل على الفرع تفأجئت بوجود أشخاص يفتتحون المحل وهنا علمت بواقعة النصب والاحتيال، مضيفاً، بعد فترة بسأل على البلوجر تفاجأت بإغلاق جميع مكاتبه ولم أعثر عليه منذ تلك اللحظة.

حرر عد من المواطنين عدة بلاغات لنيابة الأموال العامة، ضد بلوجر شهير، لاتهامه بالنصب في مبلغ مالي قدره  50 مليون جنيه بحجة توظيفها مقابل أسهم في مطاعم شهيرة.

وكشف محضر الشرطة، أن المتهم يدعى م.ع. كان يستثمر الأموال في المطاعم، واشتهر عبر مواقغ التواصل الاجتماعي بالبلوحر الثري، حتى ذاع صيته وتهافت عليه المواطنين من أجل توظيف أموالهم في سلاسل مطاعم مختلفة في القاهرة والجيزة.

وأوضح، الضحايا في البلاغ المقدم ضد المتهم، أنه اغواهم بالربح السريع واعطائهم ما يقرب من 25 ٪ من قيمة الأرباح، موضحا، أن بعض الضحايا تم النصب عليهم عن طريق ايهامهم أنهم سوف يأخذون أسهم طائلة في مطاعم شهيرة بالمهندسين.

وكشف البلاغ، أن المتهم استقطب ما يقرب من 150 ضحية بمبلغ مالي تجاوز ال 50 مليون جنيه، من بينهم 60 ضحية يقيمون في الخارج.

وأشار الضحايا في البلاغ أنهم شاهدوا المتهم عبر قنوات فضائية ومنصات تواصل الاجتماعي المختلفة ويشير إلى نفسه أنه رجل اعمال.

وقالت نهي الجندي محامية احدى الضحايا، في البلاغ، أن المتهم استأجر مطعم في الزمالك لمدة شهر، أوهم خلالها الضحايا بالاشتراك معه في مشروع وهمي عبارة عن المشاركة في المطعم مقابل أسهم.

وأوضحت الجندي، أن ما يقرب من  150 ضحية حرروا محضر في الأموال العامة تتهم البلوجر بالنصب عليهم في مبالغ مالية طائلة.

 

مستريح الكافيهات بلوجر شهير مطاعم شهيرة أخبار الحوادث السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

ترشيحاتنا

الخارجية السعودية: حان وقت تكثيف الاعتراف العالمي بدولة فلسطين

انفراد.. تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية

أحد ضحايا مستريح الكافيهات: المتهم عملي البحر طحينة ونصب علي في 500 ألف جنيه

"طيور الخير"..مصر والإمارات تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

ناوي على المكسب.. كولر يصطحب ثلاثي هجوم الأهلي في رحلة السعودية

إلغاء مقابل الدمج.. قرار جديد من الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يشفع لأمريكا كل ما فعلته.. ما وراء اتهامات سموتريتش للحليف الأكبر؟

تحتفل بعيد ميلاها 117.. قصة مسنة نجت من الحروب العالمية والأنفلونزا الإسبانية

نشرة المرأة والصحة| كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره.. جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها من رونالدو

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ