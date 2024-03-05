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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء تختتم البرنامج التدريبي على "منهجية صناعة الفتوى" لعلماء إندونيسيا

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي على "منهجية صناعة الفتوى" لعلماء إندونيسيا

اختُتم اليوم البرنامج التدريبي على "منهجية صناعة الفتوى" لمجموعة من علماء الشريعة بإندونيسيا، والذي عقدته دار الإفتاء المصرية في الفترة: ١ - ٢٤ من شعبان ١٤٤٥هـ، الموافق: ١١ فبراير، إلى: ٥ مارس ٢٠٢٤م.

عُقد البرنامج في مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية ضمن الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك بالتنسيق مع سفارة إندونيسيا بالقاهرة، لصالح وزارة الشئون الدينية الإندونيسية.

تم تعريف المتدربين خلال البرنامج بمنهج العمل الإفتائي، وتدريبهم على صناعة الفتوى، وإكسابهم مهارات التعامل مع أهم الأفكار، والتيارات المتطرفة؛ وذلك للوقاية من تلك الأفكار، والمساهمة في مقاومتها، وليرجع المتدربون إلى وطنهم مشاركين فاعلين في المؤسسات الدينية بإندونيسيا.

ونقل الدكتور علي عمر، رئيس قطاع الشئون الشرعية بدار الإفتاء المصرية، خلال كلمته، ترحيبَ فضيلة المفتي بالطلَّاب الوافدين من إندونيسيا، كما عرض فضيلته لدَور الدار في شتى المجالات، وخصوصًا في تدريب الوافدين على علوم الفتوى ومهاراتها.

حضر الحفل من السفارة الإندونيسية: محمد زعيم الخالص ناسوتيون، نائب سفير سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور رحمت أمينج لاسيم، المستشار الإعلامي والثقافي، والدكتور عبد المتعالي، المستشار التربوي بالسفارة.

وخلال كلمته توجَّه معالي نائب السفير الإندونيسي بالقاهرة، بالشكر لدار الإفتاء على جهودها مع الوافدين من إندونيسيا، وعلى استضافتها للبرنامج التدريبي، مؤكدًا عمق العلاقة بين مصر وإندونيسيا.

وتهدُف دار الإفتاء المصرية أن يكون هذا البرنامج التدريبي لَبِنَةً في جدار الأمن والسلم والاستقرار المجتمعي، وخطوة في سبيل تقديم صحيح الدين للناس، والحفاظ على المجتمعات من خلال الفتاوى المنضبطة الرشيدة.

الفتوي الشريعة علماء اندونيسيا دار الإفتاء

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