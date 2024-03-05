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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة قناة السويس: صحتنا في كوكبنا تهدف لتبادل الرؤى حول تحديات المناخ

صدى البلد

قال رئيس جامعة قنة السويس الدكتور ناصر مندور، إن مسابقة "صحتنا في كوكبنا" تسعى إلى تبادل الرؤى، والأفكار حول التحديات التي تواجه كوكبنا والتغيرات البيئية والمناخية.


جاء ذلك خلال إعلان رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات ماراثون الجري والذي تنظمه جامعة قناة السويس ضمن فعاليات وأنشطة مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا "، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.


ووجه مندور، الشكر لوزارة البيئة على تنظيم تلك المسابقة بـ 20 جامعة مصرية، واختيار جامعة قناة السويس بأن تكون مضيفة لجامعات الإقليم (السويس وبورسعيد والعريش) ، موضحا أن الماراثون يهدف إلى نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.


من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم بالأنشطة المتنوعة التي تتضمنها مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، والتي تأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع. 


وأضاف أن الماراثون شهد مشاركات 4 جامعات هي العريش، السويس، بورسعيد وقناة السويس، والتنافس بين 200 طالباً وطالبة، بواقع 50 طالبا وطالبة من كل جامعة، حيث انطلق الماراثون من أمام مدينة الطالبات مروراً بالطريق الدائري، لينتهي أمام مبنى رعاية الشباب داخل الحرم الجامعي. 
وتم توزيع عدد 20 دراجة هوائية على أصحاب المراكز العشرة الأولى طلبة وطالبات مقدمة من إحدى الشركات الخاصة.
 

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