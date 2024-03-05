أحمد فهمي ومنى زكي.. تعرف على جوائز النقاد للدراما العربية لعام 2023

أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية عن نتائج تصويت كبار النقاد، في مصر والوطن العربي، في الدورة الثالثة للأعمال الدرامية لعام 2023، بعد عام كامل من العمل والتقييم لكل الأعمال الدرامية التي عرضت في عام 2023.

أولا: جائزة لجنة التحكيم الخاصة:



قررت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية "ADCA" منح الفنانة ريهام عبدالغفور جائزة لجنة التحكيم الخاصة، لتميزها كممثلة مهمة على الساحة المصرية والعربية، قدمت أهم الأعمال الفنية التي تم عرضها في عامي 2022 و2023.

وأحدثت نقلة فارقة في مسيرتها الفنية، ليتحول اسمها إلى علامة مهمة على جودة العمل وتميزه، وحصدت إعجابا جماهيريا ونقديا كبيرا.

ثانيا جوائز التقييم للأعمال المصرية:

جائزة أفضل ممثل: أحمد فهمي - سفاح الجيزة

جائزة أفضل ممثلة: منى زكي- تحت الوصاية

جائزة أفضل إخراج: محمد شاكر خضير – تحت الوصاية

جائزة أفضل سيناريو: شيرين دياب وخالد دياب- تحت الوصاية

جائزة أفضل مسلسل: تحت الوصاية

جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي: دينا الشربيني- كامل العدد

جائزة أفضل ممثل دور كوميدي:محمد سلام - الكبير أوي 7

جائزة أفضل مسلسل كوميدي: كامل العدد

جائزة أفضل ممثلة دور ثان: حنان يوسف - سفاح الجيزة

جائزة أفضل ممثل دور ثان: علي صبحي - تحت الوصاية

جائزة أفضل وجه شاب ممثلة: مناصفة بين سيليا محمد سعد - كامل العدد، وشاهندة محمد - سفاح الجيزة



جائزة أفضل وجه شاب ممثل: أحمد شيحة - سفاح الجيزة

جائزة أفضل طفل: عمر شريف- تحت الوصاية

جائزة أفضل تتر: محمد منير "وإيه يقول الليل" - عملة نادرة

جائزة أفضل موسيقى تصويرية: كريم جابر (الوايلي) - سفاح الجيزة

جائزة أفضل مدير تصوير: بيشوي روزفلت - تحت الوصاية

جائزة أفضل مونتاج: أحمد حافظ - تحت الوصاية

جائزة أفضل مهندس صوت: رامي عثمان - سفاح الجيزة

جائزة أفضل ديكور: محمد عطية - تحت الوصاية

جائزة أفضل أزياء: ريم العدل- تحت الوصاية

جائزة أفضل مكياج: مناصفة بين mimic studio - سفاح الجيزة، وداليا أبو طالب- تحت الوصاية

جائزة أفضل كوافير: أيمن علي - تحت الوصاية

ثالثا جوائز التقييم للأعمال العربية:

أفضل مسلسل غير مصري: كريستال

أفضل ممثل في عمل غير مصري: محمود نصر - كريستال

أفضل ممثلة في عمل غير مصري: باميلا كيك - كريستال