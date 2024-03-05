الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين للبحث عن الغاز والزيت الخام

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 157 لسنة 2023 بالترخيص بوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إيوك برودكشن بى.في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلا تريكس-سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط.

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 179 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيل ايجيبت (ابستريم) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقه كايرو البحرية بالبحر المتوسط.



نشر القانونان فى الجريدة الرسمية بعد أن وافق عليهما مجلس النواب.