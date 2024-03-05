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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انتقادات بمحلية النواب بسبب الفساد في منظومة المواقف

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، انتقادات كبيرة بسبب الفساد في منظومة المواقف في المحافظات، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن هذا الملف.

مراكز الفساد لا يجب أن تكون أقوى من الدولة

وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، قائلا: "مراكز الفساد لا يجب أن تكون أقوى من الدولة، سنواجه ونحارب من أجل حق المواطن، ومهما بلغت قوة مراكز الفساد أو طال الزمن، أو كنا في مواقعنا، سنظل في مواجهتها حتى  القضاء عليها من أجل الوطن".

وتابع درويش: نطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، نحن أولاد مرحلة وتجربة لا يجب أن نستسلم للفساد، جئنا لمحاربة ومواجهة الفساد، ومن ضمن أدواتنا أن نحارب الفساد، لا يليق بنا أن تستسلم الأولى أن نترك أماكننا، لما يبقى عندى قيادى في محافظة ويقول إنه مش قادر على مواجهة الفساد.. هذا لا يليق".

و قال : "كل واحد شغال في منظومة المواقف في مصر متهم إلى أن يثبت العكس، هنتابع وسنضغط ولن نسمح، وهذا الموضوع مفتوح ومن أولويات اللجنة، ونجيب مديري المواقف يتحاسبوا، لا بد من تطبيق الحوكمة في منظومة المواقف، هناك مليارات مهدرة ومسروقة، لا يمكن أن نسمع هذا الكلام ونمصمص شفايفنا ونسكت، الحرامي يتقال في وشه إنه حرامي ويمشي، وبقول لمدير المواقف أنت متهم".


وطالب درويش، ببيان بعدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل المحافظات وإيراداتها، موجها حديثه لممثلي الحكومة: "أنتم مسئولون في مناصب سياسية ولستم موظفين، ولازم تقدروا تأخدوا قرارات".

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