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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي لحقوق الإنسان يختتم دورة التثقيف وبناء القدرات في الفيوم

عصام شيحة خلال الدورة
عصام شيحة خلال الدورة

اختتمت لجنة التدريب وبناء القدرات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدورة التدريبية الثانية حول (أساسيات حقوق الإنسان) للعاملين بوحدات حقوق الإنسان ومديريات الخدمات بمحافظة الفيوم؛ وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي. 

جاء ذلك بحسب بيان صادر قبل قليل في إطار قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره في التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وإتساقاً مع ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

افتتح فعاليات الدورة التدريبية عصام شيحة عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وبناء القدرات، والذي أكد أهمية تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات وتدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وفتح جسور  التعاون المستدام مع كافة الوزارات والجهات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية لتوطيد الصلة للوصول لهدف أساسي مرجو، وهو نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وتناولت الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام من يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير وحتى الخميس الموافق 29 فبراير 2024، التعريف بالمجلس ودوره، ماهية حقوق الإنسان ونشأتها، الشِرعة الدولية لحقوق الإنسان، الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان، حقوق الإنسان فى الدستور المصرى، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، ودور وحدات حقوق الإنسان.

وتستهدف الدورة التدريبية تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التى أصبحت جزء لا يتجزأ من عملهم وتأهيلهم للقيام بدوره فى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

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