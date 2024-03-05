وزير الدفاع البريطاني: البحر الأسود لم يعد آمنًا لبحرية بوتين

أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس اليوم الثلاثاء أن البحر الأسود لم يعد آمنا للسفن الروسية بعد تدمير السفينة الحربية الروسية سيرجي كوتوف.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني عبر حسابه بمنصة "إكس" أن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بما تحتاجه من شأنه أن يفتح المجال لانتصارات جديدة.

وأشارت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية، إلى أن تعليق شابس جاء بعد نشره مقطع فيديو يظهر تدمير طائرات بدون طيار تابعة للبحرية الأوكرانية للسفينة الحربية سيرجي كوتوف وكتب "البحر الأسود ليس آمنا لبحرية بوتين".

وأضاف أنه "حتى وقت قريب لم يكن من الممكن تصور ذلك والآن بعد أن دعم الغرب أوكرانيا، أصبح الأمر لا يمكن إنكاره".

وأشار شابس إلى أنه إذا قام الشركاء بتزويد القوات الأوكرانية "بما تحتاجه"، فإن "شجاعة ومهارة القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تحقق انتصارات كانت في السابق مستحيلة".

وفي ليلة 4 إلى 5 مارس، هاجمت المجموعة 13، وهي وحدة خاصة تابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، سفينة الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي سيرجي كوتوف، باستخدام قوارب بدون طيار من طراز Magura V5 وتعرضت السفينة الحربية لأضرار في المؤخرة والميناء والميمنة, وتقدر قيمة السفينة الغارقة بنحو 65 مليون دولار.