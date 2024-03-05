جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة بدون طيار دخلت إسرائيل من سوريا

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرة إسرائيلية مقاتلة من طراز F-15 ، اعترضت طائرة بدون طيار كانت قد دخلت الأراضي المحتلة في وقت مبكر من صباح اليوم قادمة من سوريا.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في الساعات الأولى من الصباح، رصدت أنظمة المراقبة والكشف التابعة لسلاح الجو طائرة بدون طيار، عبرت من سوريا إلى إسرائيل".

وأضاف: تم تفعيل تنبيه في قيادة الجبهة الداخلية في المناطق المفتوحة شمال البلاد. وتم اعتراض الطائرة من قبل الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية".