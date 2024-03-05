أوكرانيا: تعطل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية لم يستأنف عمله بعد، وذلك عقب تعرضه لهجوم إلكتروني أوكراني.

وقالت الدفاع الأوكرانية: "لا تستطيع وزارة الدفاع الروسية مواجهة عواقب الهجوم الإلكتروني الذي نفذته المخابرات الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن الاتصالات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت ونطاقات وزارة الدفاع الروسية والخوادم التي تضمن تدفق المستندات الإلكترونية الروسية لازالت محظورة.

وأبلغت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أمس الاثنين عن هجوم ناجح لحجب الخدمة، ما جعل من الممكن اختراق خوادم وزارة الدفاع الروسية.